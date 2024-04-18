Film değil gerçek: Dubai’yi vuran sel felaketinin ilk anları ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son 75 yılın en şiddetli yağışlarından sonra oluşan sel felaketiyle mücadele ediyor.

Pazartesi gecesi başlayan şiddetli sağanak nedeniyle çöl şehri Dubai, tüm yıl boyunca toplamda aldığı ortalama yağış miktarına bir günde ulaşmış oldu.

Kenti vuran sel felaketine trafikte yakalanan araçlar sürüklendi. Öyle ki havaalanında bulunan uçakların dahi savrulduğu görüldü.

Hükümet evlerinde kalmaları ve sadece ‘aşırı zorunluluk halinde’ dışarı çıkmaları konusunda halka uyarıda bulundu.

İLK ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sağanak yağışın henüz sel felaketine dönüşmedi anların görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin üstünün devasa kara bulutlarla kaplandığı ve görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü.