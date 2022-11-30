Dedektörü çamura tuttu sinyali alınca havalara uçtu! Emekli adam fiyatını duyunca olduğu yere yığıldı

Birleşik Krallık’ta yaşayan 69 yaşındaki David Board, Dorset bölgesindeki evinin yakınlarında bir arkadaiıyla beraber metal dedektörünü kullanarak bir keşif yapmaya karar verdi. Metal dedektörünün oldukça yoğun çamur bulunan bir bölgede sinyal vermesi üzerine ikili burayı kazmaya başladı. Kazdıklarında Board ve arkadaşı plastik poşete sarılmış bir yüzük buldu.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Mynet’te yer alan habere göre, yüzüğün 14. yüzyıldan kalan altın ve pırlanta karışımından oluştuğunu öğrenen adam sonraki araştırmalarında ise alyansın zengin bir toprak sahibinin karısına ati olduğunu fark etti.

Birbirine dolanan iki şeritten oluşan yüzüğün üzerinde Ortaçağ Fransızcasında “ieo vos tien foi tenes le moy" yazısı bulunuyor, bu da "inancını koruduğum için, benimkini tut" anlamına geliyor. Yüzüğün Sir Thomas tarafından karısı Leydi Joan Brook’a hediye edildiği belirtildi.

İncelemelerin ardından yüzüğün değerinin 840 bin TL(38 bin sterlin) civarı olduğu belirlendi. Yüzüğün satışından elde edilecek gelir, emekli adam ve arkadaşına verilecek.