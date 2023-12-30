Birleşik Krallık’tan Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi

Kaynak: İHA
Birleşik Krallık’tan Ukrayna’ya 200 hava savunma füzesi
İngiltere, amacıyla Ukrayna’ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderdi.

Rusya’nın dün 158 füze ve insansız hava aracıyla saldırdığı ve 31 can kaybına neden olduğu Ukrayna’ya batıdan yardım gelmeye devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivilleri ve altyapıyı Rusya saldırılarından korumak amacıyla Ukrayna’ya yaklaşık 200 hava savunma sistemi gönderildiği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın savunmasını ve Batı’nın kararlılığını test ettiğini ifade ederek, “Putin, zafer kazanabileceğini sanıyor ancak, yanılıyor” dedi.

Özgür dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini belirten Shapps, “Ukrayna için çabaları 2 katına çıkarmamız ve Ukrayna’ya kazanması için gerekenleri sağlamamızın tam zamanı” ifadelerini kullandı.

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