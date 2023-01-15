11 fabrikadaki 2 bin işçi greve gidiyor. ‘İnsani yaşam koşulları istiyoruz’

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası, örgütlü olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada 2 bini aşkın işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 23 Ocak’ta greve gidecek. Schneider Enerji, Grid Solutions Enerji, Schneider Elektrik, Hitachi ve Arıtaş Kriyojenik’e ait 11 fabrikanın işçileri, ilk 6 ay için yüzde 108 ile 130 arasında değişen saat ücreti zammı, diğer 6 ay için ise enflasyon üzerine refah payı ve sosyal yardım iyileştirmesi talep ediyor.

“TALEPLERİMİZDE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Birgün Gazetesi’nden Asena Tunca’nın haberine göre, işverenin gerçek enflasyon rakamlarıyla değil, MESS’in rakamlarıyla hareket ettiğine dikkat çeken Schneider Elektrik Manisa İşyeri Temsilcisi Murat Gözlükavak, “İşçiler çok zor durumda kaldı. Beyaz yakalılara dönem dışında 4-5 kere zam yapılmasına rağmen hâlâ bizlere bir iyileştirme yapılmadı. 2022 Mart ayından bu yana maaşlar eridi. İktidar da patronların yanında olduğunu her hamlesiyle gösteriyor. Fabrikanın yüzde 95’i asgari ücretle yaşamaya çalışıyor. Haklı taleplerimizde geri adım atmayacağız” dedi.

“OLASI YASAĞINA DA HAZIRIZ”

Schneider Enerji Çayırova İşyeri Temsilcisi Savaş Sümbül ise şunları dile getirdi: “Yapılan görüşmeler sonrasında uyuşmazlık raporu tutulunca biz ufak çaplı eylemlerimize başladık. İş bırakma eylemleri ve çeşitli protestolar gerçekleştirdik. Görüşmelerde de tavrımızı ortaya koyduk. İşverenin kârının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde işçinin bu kadar kötü durumda olması kabul edilemez. Emekçilerin başı dik. Bizim fabrikada 344 işçi çalışıyor, hepsi eyleme hazır. Olası bir grev yasağına da hazırız.”

“İNSANİ YAŞAM KOŞULLARI İSTİYORUZ”

İşçilerin ekonomik krizde yaşadığı zorlukları hatırlatan Sümbül, şunları söyledi: “İşçilerin hepsi gırtlağına kadar borçta. Alım gücümüz çok düştü. Ek zam, alışveriş desteği gibi taleplerimiz oldu. Bu taleplerin tümü reddedildi. Pandemide de ağır koşullarda 3-5 kuruş fazla kazanabilmek için çalışmıştık. Son iki yıldır yaşanan sıkıntı gibisini hiç görmemiştim. Mücadelemize bağlıyız. İnsani yaşam koşulları istiyoruz.”

Açlığa mahkUmlar

Süreci anlatan Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Özkan Atar, şu ifadeleri kullandı: “TİS’te 2 yıldır süren anlaşmazlık sonucu çıkılacak bir grev. Resmi arabulucu raporlarının sendikamıza ulaşmasıyla grev kararımızı aldık ve kuruma tebliğ ettik. 23 Ocak’ta da anlaşma olmadığı takdirde greve çıkacağız. Henüz işveren tarafından atılmış bir adım yok. Grevin örgütlenmesini yapıyoruz. İşçiler hazır. AKP’nin, 2022’nin başından itibaren uyguladığı ekonomik program işçi sınıfını açlık sınırında yaşamaya mahkûm etti. İşçiler, çok olumsuz koşullar altında yaşamaya zorlanıyor. Emekçiler üretimden gelen güçleriyle direnişlerini sürdürüyor. Bu arada imzalanan ve kazanım sağlanan TİS’ler de oluyor. Bekaert’te olduğu gibi bir grev yasağı durumda bizim için değişen bir şey olmayacak, greve gideceğiz.”