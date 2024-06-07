Birleşmiş Milletler açıkladı: Husiler 11 BM çalışanını alıkoydu

Birleşmiş Milletler'in Sözcüsü olan Stephane Dujarric, düzenlenen günlük basın toplantısında Yemen'de yaşanan son durumlar hakkında bilgi verdi. Dujarric, BM'nin bu bölgede meydana gelen olayları yakından izlediğini ve Husi liderleriyle temas halinde olduklarını dile getirdi.

Ayrıca, Husiler tarafından 11 BM çalışanının, içlerinde iki kadının da bulunduğu şekilde, alıkoyduğunu belirtti. Dujarric, konunun çözümü için Husi yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü ve personelin güvenli bir şekilde serbest bırakılabilmesi adına gereken her türlü çabanın gösterildiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler bölgedeki eylemlerine devam ediyor. BM Sözcüsü Stephane Dujarric bugün yaptığı açıklamada, Husilerin aralarında 11 BM çalışanının da olduğu bir grup yardım görevlisini alıkoyduğunu söyledi. Dujarric, “Hepsinin mümkün olan en kısa zamanda güvenli ve şartsız bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamak için mevcut tüm yolları takip ediyoruz” dedi.

Yemen Mayyun İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 4 bölgesinde en az 18 Yemenli yardım personelinin kaçırıldığı belirtildi. Açıklamada, kaçırma olaylarının başkent Sana olmak üzere Hodeida, Amran ve Saada kentlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise, Husilerin görevlileri çalıştıkları işlere göre alıkoyduğunu ve birçoğunun nerede olduğunun bilinmediğini aktardı. İzleme Örgütü'nün açıklamasında, kaçırılanlar arasında Yemen'de görevli bir kadının kocası ile 9 aylık ve 3 yaşındaki çocuklarının da bulunduğu kaydedildi.