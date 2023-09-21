Birleşmiş Milletler toplantısı adeta bir eskort zirvesi. New York Post tüm detayları ifşa etti

New York Post gazetesi, BM Genel Kurulu'nun gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas’tan hem de Avrupa’dan çok sayıda eskort ve hayat kadınının da geldiğini iddia etti.

Birleşmiş Milletler toplantısı adeta bir eskort zirvesi. New York Post tüm detayları ifşa etti

ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

New York Post gazetesi, BM Genel Kurulu'nun gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas’tan hem de Avrupa’dan çok sayıda eskort ve hayat kadınının da geldiğini iddia etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan, Kiriakos Miçotakis, Binyamin Netanyahu gibi isimlerin heyetleriyle katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.

New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na birçok lider ve heyeti katılırken, birçok ülke üst düzeyde temsil edildi. Hem BMGK’da yapılan konuşmalarda hem de bir dizi etkinlikte liderler, iş dünyasından temsilcilerle, aktivistlerle görüşerek mesajlarını paylaştı.

Fakat ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Post dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. New York Post’a konuşan kaynaklar, BMGK’nın gerçekleştiği dönemde şehre hem Las Vegas’tan hem de Avrupa’dan çok sayıda eskort ve hayat kadınının da geldiğini söyledi. New York Post’a konuşan kaynaklar, “Heyetler gündüz üst düzey görüşmeler yaparken geceleri ise üst düzey eskortlarla eğleniyorlar. Kızlar Las Vegas’tan ve Avrupa’dan geliyor. Adeta bir eskort zirvesi gibi” dedi.

bm-genel.jpg

VIP ODALARDA 100 BİN DOLAR BİLE HARCANIYOR

Gazeteye konuşan kaynaklar, New York’taki sektörün bu dönemde yüzde 20-25 arttığına da dikkat çekti. Bir kaynak, “Eskortlar bir görüşmede 3 bin ile 5 bin dolar arasında para kazanıyor. Birçok diplomat, resmi konutlarda ve büyükelçiliklerde bu kadınlarla buluşamayacağı için otellere gidiyor” dedi. Bir kaynak, bölgedeki gece kulüplerine ilginin de arttığına dikkat çekti.

Gazeteye açıklama yapan bir diğer sektörel kaynak ise, “Bazı diplomatlar striptiz kulüplerinde özel oda tutuyor. Bu VIP odalarda bir gecede 50 bin ile 100 bin dolar harcıyorlar” derken, diplomatların kamuoyunun karşısında görünmemek istediğini de hatırlattı.

Aynı kaynak, polislerin dışişleri ile ilgili saatler sonrasında şunları ekliyor:

Google'da 'eskort' arama riskini göze almayacaklar. Kasabanın [Midtown]'da kaldıkları kısmı, üst düzey fahişe işinin merkezidir. Kasabanın o bölgesindeki barlarda çalışan ve aslında barla ilgilenen pez*venkler olan adamlar var.

Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı Güncel
Ahmet Davutoğlu Atatürk'e saldıran imam hatipliye sahip çıktı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti Spor
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı. Ülke puanında durum değişti
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin” Magazin
Selma Ergeç annesiyle görüntülendi. “Türkçe bilmiyor! Annemi pas geçin”
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı Dünya
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında görüşmeler başladı
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti Siyaset
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ajanlar var dedi ifşa etti
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor Spor
3. Lige çıkmak için bomba transferler yaptılar. İmzaların ardı arkası kesilmiyor