Birleşmiş Milletler’den İsrail ablukasında olan Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ablukası altında olan Gazze için açıklama geldi. Guterres, "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli" çağrısında bulundu.

KAYNAK: İHA
Birleşmiş Milletler’den İsrail ablukasında olan Gazze açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." dedi.

Guterres, New York'taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

guterres.jpgİsrail ve Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Guterres, bölge liderleriyle de yakın temasta olduğunu bildirdi.

Guterres, "Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız." diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti.

İSRAİLLİ REHİNELERİN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, "Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.

Halihazırda yaklaşık 220 bin Filistinlinin Gazze'deki 92 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tesisinde barındığını aktaran Guterres, BM tesisleri, hastaneler ve okulların asla hedef alınmaması gerektiği vurgusunda bulundu.

Guterres, BM personelinin Gazze halkını desteklemek için çalıştığını belirterek "Bazı meslektaşlarımın şimdiden bunun en büyük bedelini ödemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum." şeklinde konuştu.

gazze.jpg“KAYBEDECEK VAKİT YOK”

"Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." diyen Guterres, Mısır'a Refah sınır kapısından insani erişimin kolaylaştırılması ve El Ariş Havalimanı'nın insani yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı tutumundan ötürü teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri sözlerini, "Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli." diyerek tamamladı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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