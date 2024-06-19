Birleşmiş Milletler’den Ukrayna açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna'daki duruma ilişkin oturum gerçekleştirildi. Oturum sırasında üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'da mayıs ayında 174 sivilin öldürüldüğünü ve 690 kişinin yaralandığını aktardı.

DiCarlo, söz konusu ölümlerin yarısının Harkiv bölgesinde olduğunu, 1 milyondan fazla nüfusu bulunan bölgede patlayıcı silahların da kullanıldığını ifade etti. 2022 yılının şubat ayından beri Ukrayna'da 11 bin 126 sivilin hayatını kaybettiğini belirten DiCarlo, 21 bin 863 sivilin yaralandığını iletti.

DiCarlo, Rusya tarafında ise 91 sivilin öldürüldüğünü, 455 sivilin yaralandığını açıkladı. BM'nin insani yardım planının sadece yüzde 27'sinin fonlandığını söyleyen DiCarlo, "Bu savaş Ukrayna sınırının çok ötesinde birçok ülkeyi etkiledi" ifadelerini kullandı.