Birlikte 130 kilo verdiler. Çiftin olay değişimi

Bir çiftin sosyal medyada fazla kilolarından kurtulup dönüşümlerini paylaşmaları büyük ilgi gördü.

"Her zamankinden daha mutluyuz" notuyla 130 kilo verdiklerini duyuran çift, değişimleriyle gündem oldu.

Başlangıçta kilolu oldukları fotoğraflarını paylaşan çift, sonrasında verilen kiloların ardından elde ettikleri yeni görünümlerini sergiledi.

Sosyal medya kullanıcıları bu anları yorum ve beğenilerle taçlandırdı.

Bir kullanıcı, “Saygıyla önünüzde eğiliyorum” yorumunu yaparken, diğer bir kullanıcı, “Kocaman bir helal olsun” ifadesiyle takdirini belirtti.