Birmingham City, Simone Magill'i kadrosuna kattı

Ülkesi Kuzey İrlanda adına 75'ten fazla milli maça çıkan ve toplamda 25 kere fileleri sarsan oyuncu, Everton'dan Villa'ya transfer oldu ve burada geçirdiği yaklaşık 10 yılda 150'den fazla maça çıktı.

Magill ayrıca WSL'de 100'den fazla maç deneyimine sahip nadir futbolcular arasında yer alıyor.

İmza töreninden sonra BluesTV'ye konuşan 29 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Burada olmaktan ve başlamaktan gerçekten heyecan duyuyorum. Kulüpte gerçekten heyecan verici bir ihtimal, bu yüzden sonunda burada olmaktan ve imzalamaktan mutluluk duyuyorum."