Bisiklet hırsızlıkları kamerada

Kaynak: İHA
Bisiklet hırsızlıkları kamerada

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde farklı bisiklet ve elektrik bisiklet olayına karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muratpaşa’da meydana gelen 6 farklı hırsızlık olayları sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirilen 6 bisiklet ve elektrikli Bisiklet hırsızlık olayının şüphelisinin aynı şahıs olduğunu tespit etti.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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