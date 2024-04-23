Bisiklet Turu'nda 3. etabın galibi Giovanni Lonardi

Turun 3. etabı, uzunluğu 156'dan 147,4 kilometreye düşürülen Fethiye ile Marmaris arasındaki parkurda düzenlendi. İki adet 3. kategori tırmanış haricinde genellikle düz yollardan geçen etaba 171 sporcu katıldı.

Toplu finişe sahne olan etabın sonunda Bora-Hansgrohe takımından Danny van Poppel ile Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi arasında büyük çekişme yaşandı.

Van Poppel bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak son metrelerde Lonardi'yi bariyerlere sıkıştırdığı gerekçesiyle sprintten diskalifiye edildi.

Bu kararla Lonardi 3 saat 24 dakika 57 saniyelik derecesiyle VF Group-Bardiani CSF-Faizane'den Enrico Zanoncello ve Astana Kazakistan takımından Max Kanter'in önünde birinci oldu.

Lonardi böylece 11 saat 4 dakika 17 saniyeyle "turkuaz mayo"yu üstüne geçirdi. İtalyan sporcu ayrıca sprint klasmanındaki liderliğini de sürdürdü.

Beykoz Belediyespor'dan Samet Bulut, günü puansız kapatmasına rağmen tırmanış klasmanı liderine verilen "kırmızı mayo"yu korudu.

Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise Türkiye güzellikleri klasmanın zirvesinde yer aldı.

23 NİSAN KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen 3. etabın başlangıç alanında, kutlamalar çerçevesinde Fethiye'de bulunan 13 ülkeden halk oyunları ekipleri yerlerini aldı.

Bitiş noktasında ise Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın güvenli bisiklet eğitiminin yanı sıra Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibi ve artistik bisikletçi Viola Brand'in gösterileri de gerçekleşti.

Ödül töreni sonrasında da TUR'un 59. yılı dolayısıyla 9-12 yaş aralığındaki 59 çocuğa bisiklet hediye edildi.

TUR 2024'TE YARIN

Yarışa, yarın Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik 4. etapla devam edilecek. Startı saat 12.45'te Ulusal Egemenlik Caddesi'nden verilecek etap, Avenue Bodrum AVM'nin önünde tamamlanacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.