Bisiklet Turu'nun ikinci etabında zafer yine Philipsen'in!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Kemer-Kalkan etabı yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bisiklet Turu'nun ikinci etabında zafer yine Philipsen'in!

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Dev turda ikinci etap bugün gerçekleşti.

Etabın startı, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Kemer Saat Kulesi önünden verildi.

Turun Kemer-Kalkan etabına, 24 takımdan 161 bisikletçi katıldı.

166,5 kilometrelik etabın kazananı Jasper Philipsen oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER
Philipsen, dün koşulan Alanya-Antalya etabını da birinci tamamlamıştı.

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