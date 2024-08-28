Bisiklet ve motosiklet parçası ithalatında yeni dönem

Düzenleme: Kaynak: AA
Bisiklet ve motosiklet parçası ithalatında yeni dönem

Bazı bisiklet ve motosiklet parçaları ile duvar kağıtlarının ithalatında gözetim uygulanacakBisiklet ve motosikletlerde kullanılan bazı parçalar ile duvar kağıtlarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan motosiklet ve bisiklet parçaları ile duvar kağıtlarının ithalatıyla ilgili yeni karar...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın yayınladığı tebliğle birlikte motosiklet ve bisiklet parçalarıyla duvat kağıdı ithalatında usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymetleri, kilogram başına olmak üzere bisiklet ve motosiklet transmisyon zincirleri için 1,5 dolar, frenler, vites kutuları, tekerlekler, debriyajlar ile bunların aksam ve parçaları için 3,5 dolar, egzoz susturucuları ve boruları için 2,5 dolar, duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları için de 6 ila 165 dolar arasında belirlendi.

Söz konusu ürünler, İthalat Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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