Bisiklet yarışında kaza

Kaynak: İHA
Bisiklet yarışında kaza

2024 Mudanya Triatlon yarışlarında meydana gelen kazada karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kadın bisikletçinin çarpması sonucu 2 kişi de yaralandı.

Bursa'da düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarında istenmeyen kaza yaşandı. Yarış esnasında karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kadın bisikletçinin çarpması sonucu 2 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarında yüzlerce sporcu ter döktü. Belirlenen güzergah üzerinde bisikletiyle hızla ilerleyen Z.H.G (14), yarış olduğunu fark etmeyip yolun karşısına geçmeye çalışan E.A. (61) ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sporcu ve yaşlı adan yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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