Bisikleti ile Moğolistan'a gitti Havran'da kayboldu

Kaynak: İHA
Bisikleti ile Moğolistan'a gitti Havran'da kayboldu
İtalyan gezgin Rudy di Flavio'nun macerası, Türk misafirperverliğinin ne kadar sıcak ve içten olduğunu bir kez daha gösterdi.

Moğolistan'a gitmek için yola çıkan Flavio, Balıkesir'in Havran ilçesinde yolunu şaşırdı. Ancak, şans eseri onun karşısına çıkan esnaf Ahmet Yıldız, Türk misafirperverliğini en güzel şekilde temsil etti.

Yıldız, Flavio'nun endişeli ve çaresiz halini görünce hemen yardımına koştu. İtalyan gezginin Türkçe bilmediğini fark eden Yıldız, telefon aracılığıyla iletişim kurarak Flavio'ya yardımcı oldu. Onu sadece rehberlik etmekle kalmayıp, ihtiyaçlarını da karşıladı.

Flavio'nun özellikle cami içinde misafir edilmesi isteği üzerine, Yıldız ve diğer esnaf, ona camide misafirperverliklerini gösterdiler. Hatta Flavio'nun hamamda banyo yapma isteği olduğunda, Havran'daki hamam müsait olmadığı için gasilhanede banyo yapmasını sağladılar. Bu jest, Flavio'nun Türk misafirperverliğine hayran kalmasına yetti.

Yıldız, Flavio'yu camide ağırlamanın yanı sıra, ona her türlü yardımı sağladıklarını ve Türk misafirperverliğini en güzel şekilde gösterdiklerini belirtti. Flavio da bu sıcak karşılamadan oldukça memnun kaldı ve kendisine gösterilen ilgi ve yardımlardan dolayı defalarca teşekkür etti.

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