Bisikletiyle araca çarpan çocuk yaralandı

Kars'ta bisikletiyle araca çarpan çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletiyle araca çarpan çocuk yaralandı

Kaza, Bedesten bölgesinde meydana geldi. Kars Kalesi yokuşundan bisikletiyle aşağıya inen çocuk, bu sırada park yapmaya çalışan araca yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

aw932590-02.jpgKazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocuğun bisikletiyle kalenin yokuşundan hızla gelerek araca çarpması ve yere düşmesi yer alıyor. (İHA)

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