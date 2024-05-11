Cemal Enginyurt okul müdürü cenazesinde göçmen güzelleyen müftüye ateş püskürdü

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'deki sözün gücü isimli programa konuk olarak katıldı. Enginyurt, İstanbul Eyüpsultan'daki bir özel okulda Irak uyruklu bir öğrencinin okul müdürünü öldürdüğü vahim olay hakkında konuştu.

"MAĞDUR VE MAZLUM GÖÇMENLER..."

Öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan’ın cenaze namazında konuşan Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren, "Bu menfur durumu tekrar birisinin 'Göçmen' suretiyle ifade etmesiyle, birilerini mağdur ve mazlum duruma düşürmek hiçbir zaman insani ve İslami değildir. Bundan nemalanmaya çalışan ve bu bağlamda ülkemizi de karıştırmaya çalışan hiç kimseye fırsat vermemek mümin ve muvahhid olarak şiarımızdır" ifadelerini kullanmıştı. Cemal Enginyurt, müftü Recep Eren'in bu açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

"TÜRK'E BU KİNİNİZ NEDİR"

Enginyurt, “Bu kininiz nefretiniz nedir ya? Türkçe konuş diyen öğretmeni öldüren o kanlı katili masumlaştırmak İslam’ın ve insanlığın neresinde var ya? Kanınız kurusun ya! Türk’e düşmansınız Türk milletine düşmansınız. Yazıklar olsun be. Iraklıyı sevdiniz, Suriyeliyi sevdiniz, Afgan’ı, Pakistanlıyı sevdiniz, Arabı, Acemi sevdiniz bir Türk’ü sevmediniz alayınıza yazıklar olsun” diye konuştu.