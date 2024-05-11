Elebaşları cezaevindeydi! Organize suç örgütü çökertildi

Kaynak: İHA
Elebaşları cezaevindeydi! Organize suç örgütü çökertildi
Kocaeli merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda elebaşılığın cezaevinde olan Uğur Özgen'in yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyon haberi verdi. Yerlikaya "Mahzen-43” operasyonlarında liderliğini cezaevinde olan Uğur Özgen'in yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya suç örtülerine nefes aldırmayacaklarını da belirtti.

Bakan Yerlikaya suç örgütü üyelerinin rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı kanuna muhalefet suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini vurguladı.

Yerlikaya sosyal medyadaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen “Mahzen-43” operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle.

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