Bisikletle işe giderken düştü hastanede öldü

Kaynak: DHA
Bisikletle işe giderken düştü hastanede öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bisikletiyle işe giderken dengesini kaybedip düşen elektrik ustası Sezay Kurt (61), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, önceki gün Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Elektrik ustası, 3 çocuk babası Sezay Kurt, bisikletle işe giderken dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpan Kurt, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Kurt, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Sezay Kurt, bugün hayatını kaybetti.

98648.jpg

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN AĞABEYİ

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'un ağabeyi olduğu öğrenilen Sezay Kurt'un cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

98648-1.jpg

Öne Çıkanlar
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Son Haberler
Acun Ilıcalı yerle bir oldu Spor
Acun Ilıcalı yerle bir oldu
İkinci el piyasasında fiyatlar son hız düşüşe geçti. Taleplerde büyük artış görüldü Ekonomi
İkinci el piyasasında fiyatlar son hız düşüşe geçti. Taleplerde büyük artış görüldü
Kayıp şahıs bulundu Yerel Haberler
Kayıp şahıs bulundu
Mersin'i sağanak vurdu Yerel Haberler
Mersin'i sağanak vurdu
Galatasaray'a FIFA kabusu kapıda Spor
Galatasaray'a FIFA kabusu kapıda
Defne’de çıkan bahçe yangını söndürüldü Yerel Haberler
Defne’de çıkan bahçe yangını söndürüldü
Yalova’da mezarlık yangını Yerel Haberler
Yalova’da mezarlık yangını