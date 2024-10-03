BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 3 Eylül 2024

Günün ilk yarısında yükselen BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,04 puan artışla 9.069,91 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 31,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile madencilik oldu.

Borsa haftanın dördüncü iş güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Bununla birlikte, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 arttı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Avrupa borsalarında yön negatif