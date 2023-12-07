BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü

BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalarak günün ilk yarısını 7.837,39 puandan tamamladı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
BIST 100 endeksi ilk yarıda düştü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 17,67 puanlık düşüşle 7.837,39 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 33,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,83, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,82 ile metal eşya makine, en çok düşen ise yüzde 3,00 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD’de iş gücü piyasasının zayıflamasıyla Fed’in para politikasını gevşetmesi beklentilerinin küresel pay piyasalarını desteklediğini ancak dünya genelinde ekonomik resesyon riskinin yatırımcıların iştahını azalttığını belirtti.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.810 ve 7.760 puanın destek, 7.900 ve 7.980 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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