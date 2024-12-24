BİST 100'den daha fazla kazandırdı! 2024 yılında yatırımcısını bayram ettirdi…

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
BİST 100'den daha fazla kazandırdı! 2024 yılında yatırımcısını bayram ettirdi…

1 yılda 33 şirket halka arz edilirken, bunlardan 20’si kazandırırken, 13’ü de kaybettirdi.

2024 yılında borsa yatırımının dışında halka arzlara da ilgi olduğu görüldü. 1 yılda 33 şirket halka arz edilirken, bunlardan 20’si kazandırırken, 13’ü de kaybettirdi. Kazanç ortalaması ise yüzde 37 olarak belirlendi.

HALKA ARZLARDA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN YATIRIM ARAÇLARI…

Geçtiğimiz sene yatırımcıların büyük ilgisi ile karşılaşan halka arzların 2024 yıl raporuna ilişkin Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş, detayları köşe yazısına taşıdı. Aktaş, 2024 yılında halka arzlarda kazandıran 4 şirketi açıkladı. Yüzde 313,33 ile Odine Teknoloji, yüzde 265,52 yükselişle Efor Çay, yüzde 178,28 ile Altınay Savunma ve yüzde 157 oranında Pasifik Teknoloji’nin getirisi dikkat çekti.

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Kaybettiren şirketler ise sırasıyla; yüzde 39,61 kayıpla Koton Mağazacılık, yüzde 33,56 Lila kağıt, yüzde 21,70 Cem Zeytin oldu.

BORSADAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI

Yıl kapanırken 2024 yılı halka arzları, ortalamada yüzde 37 kazanç sağlarken, BIST 100 Endeksi’nin yüzde 30 performansını da aşmış oldu. Bu şirketlerin 20’si kazandırırken, 13’ü yatırımcılarına kaybettirdi.

Not: Bu haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesinde bulunmamaktadır.

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