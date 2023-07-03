Bit nasıl geçer? Biti ne geçirir?

Kanatsız böceklerden olan bit insan kıllarının arasında çoğalarak varlıklarını sürdürmektedir. Bit bulaştığında çok geçmeden önlemi alınması gerekir. Peki, bit nasıl geçer? Biti ne geçirir?

Bit nasıl geçer? Biti ne geçirir?

Yakın temasla geçen bit çok geçmeden hızla çoğalarak rahatsız edici bir boyuta ulaşabilmektedir. Bit bulaşan kişiler için çeşitli bit geçirici şampuanlar mevcuttur. Peki, bit nasıl geçer? Biti ne geçirir?

BİT NASIL GEÇER?

Pek çok kişinin bildiğinin aksine bit kendiliğinden kirlilik yüzünden oluşmamaktadır. Bit bulaşarak oluşan bir varlıktır. Kişiden kişiye ya da dışarıdan kişiye geçebilen bit çoğunlukla temiz ortamları sevmektedir. Bit bulaştıktan sonra üreyebildiği için kısa sürede çoğalmaktadır.

Bit ciddi bir problemdir. Öncelikle çok fazla kaşıntıya neden olur. Zamanla ilerlediğinde tifüs hastalığına bile neden olabilir. Dolayısıyla bitten hızlı bir şekilde kişinin arındırılması gerekir.

Beyaz sirke ve elma sirkesi bite evde uygulanabilecek en kolay çözümdür. Bunun dışında özel bit şampuanları ve losyonlarıyla da saçı bitlerden arındırmak mümkündür. Yıkadıktan sonra ince bir taraf yardımıyla bitlerin saçtan temizlenmesi daha kesin bir çözümdür.

BİT NASIL BULAŞIR?

Bitin okul ortamında daha fazla oluşması çok fazla çocuğun bir arada yakın temasla vakit geçirmesi yüzündendir. Yalnızca kafadan kafaya atlamayan bitler kullanılan eşyaların paylaşılmasıyla da bulaşabilmektedir.

Toplumdaki genel kanı temiz olmayan kişilerin bitlendiği yönündedir. Ancak temiz olan kişilerde de bit oluşması ya da bulaşması mümkündür.

BİTİ NE GEÇİRİR?

Bitin tedavisi için özel şampuan ve losyonlar vardır. Bunların kullanılmasıyla bit hala geçmiyorsa uzman bir doktordan destek alabilirsiniz.

Elma sirkesi ve beyaz sirke bit için en etkili yöntemdir. Yıkama suyuna eklenerek kolaylıkla uygulanabilir. Zeytinyağı, sarımsak, aloe vera ve Hindistan cevizi yağı da bite iyi gelen diğer yöntemlerdendir.

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