Bitcoin çakıldı. Ortalık toz duman

Bitcoin’de geçtiğimiz hafta başlayan ve pazartesi sabahı itibarıyla devam eden düşüş hareketi, öğle saatlerinde daha da derinleşti.

Bu sabah saatlerinde 63 bin doların altına inen lider kripto para, öğle saatlerinde Mt. Gox’tan gelen açıklama sonrasında 60.524 dolar seviyesine kadar geriledi.

PİYASALAR KARIŞTI

Son zamanlarda kripto paralar, hem kendi içinden hem de jeopolitik gelişmelerden olumsuz etkilendi. Para piyasaları tarafına baktığımızda 12 Haziran’da gerçekleştirilen FED faiz kararında ki belirsizlik etkili oldu.

Bu düşüşler durdurulamazken arkasında Alman hükumetinin BTC satışları, hafta sonu BtcTurk’ün hack’lenmesi, Rusya-Ukrayna ile İsrail-Lübnan gerilimlerinin artması fiyatları daha da düşüren faktörlerden oldu.

Son darbeyi ise Mt. Gox yaptı. Mt. Gox’un 140 bin adetten fazla Bitcoin ile bir o kadar BCH ödemelerine başlayacağını duyurması, satış baskısını iyice artırdı. Mt. Gox’un dağıtımına başlayacağı toplam kripto para değeri 9 milyar doların üzerini işaret ediyor.

Borsadan gelen açıklamadan yaklaşık 15 dakika sonrasında Bitcoin saniyeler içinde 60.524 dolar seviyesini gördü. Bu rakam son olarak 10 Mayıs günü görülmüştü.