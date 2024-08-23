Bitcoin ETF’lere yatırım yapan şirket sayısı ikinci çeyrekte %27 arttı

ABD’de bilanço döneminin sonuna yaklaşırken, şirketlerin menkul kıymet düzenleyicisiyle paylaştığı 13-F beyanlarında yer alan Bitcoin ETF yatırımları yakından takip edildi. K33 Research tarafından yapılan incelemeye göre ikinci çeyrekte 272 yeni şirket, spot Bitcoin ETF’lere yatırım yaptı. Çeyreklik bazda bu sayıdaki büyüme, %27 olarak ölçüldü. Rapora göre 30 Haziran’da sona eren dönemde ABD’de spot Bitcoin ETF’lere yatırım yapan şirket sayısı 1.199 olarak kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Kurumsal yatırımcıların gündemine Ocak 2024’te giren spot Bitcoin ETF’lere yönelik ilginin kripto para piyasalarındaki dalgalanmaya rağmen güçlü kaldığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Morgan Stanley, yatırım danışmanlarına, müşterilere spot Bitcoin ETF önerme izni vererek Wall Street’te bunu yapan ilk bankalardan biri oldu. Goldman Sachs’ın beyanları, dünyaca ünlü bankanın da spot Bitcoin ETF tuttuğunu gösterdi. Bu gelişmeler, dijital varlıklara endeksli spot fonların istikrarı ve başarısının yanı sıra ekosistemin genel görünümü için de oldukça olumlu" diye konuştu.

Sepet fonlar için başvurular başladı

ABD'deki dijital varlık şirketlerinin regülasyonları da finansal dönüşümün gittiği yöne doğru genişlettiğini söyleyen Kafkas Sönmez, "Yılın başında spot Bitcoin ETF'lerin imkanını araştıran ekosistem, bugün endeks fonlar için yapılan yasal başvurulara dair haberleri okuyor. Geçtiğimiz günlerde Hashdex'ten sonra Franklin Templeton da Bitcoin ve Ethereum'u içeren bir endeks fonun borsada işlem görmesi için S-1 başvurusu yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk kararları genellikle erteleme olsa da geldiğimiz noktanın hakkını vermek gerekiyor. Spot Bitcoin ETF’le başlayan, Ethereum ETF’le devam eden ve diğer dijital varlıkların tek başlarına ya da sepet içinde borsada işlem görmeye başlayabileceği bir yakın gelecek, kripto para piyasası için daha fazla erişim, daha çok yatırımcı ve tabii daha yüksek piyasa değerleri anlamına geliyor. Özellikle kurumsal oyuncuların geleneksel borsa aracılığıyla piyasaya dahil olması, daha yüksek hacimli yatırımların ekosisteme katılması demek” diye konuştu.

“Yatırımcılar Jackson Hole öncesi ‘bekle ve gör’ modunda"

Son dönemde kripto para piyasalarında görülen fiyat dalgalanmalarına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Kafkas Sönmez, “Ağustos mevsimselliği yaşıyoruz. 5 Ağustos’ta yen ve dolar kuru arasında yaşanan çözülme, ABD’de resesyon beklentileriyle birleşti ve tüm riskli varlıklar kaybetti. Ancak bu durum geleneksel borsalarda kriptoya kıyasla daha hızlı toparlandı. Tasarruflarını kripto varlıklarda değerlendiren yatırımcılar da makro gelişmeleri, güncel verileri ve para politikasını kuran yetkililerin konuşmalarını yakından takip ediyor. Bu noktada bu cuma gerçekleştirilecek Jackson Hole Sempozyumu öne çıkıyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Bu gibi mevsimselliğin öne çıktığı, piyasada rehavetin ve ani hareketleri takip eden sakinliğin devam ettiği dönemlerde tüm yatırımcılar ‘bekle ve gör’ modunda. Gate.TR olarak yatırımcılarımıza günden güne yaşanan dalgalanmalar yerine daha geniş perspektiften Bitcoin adaptasyonunun kat ettiği yola ve uzun vadedeki fiyat hareketlerine odaklanmalarını öneriyoruz. Bitcoin hala yılın başındaki seviyesinden %33 daha değerli” ifadelerini kullandı.

“Regülasyonun rekabete olumlu etkisini görüyoruz”

2 Temmuz itibarıyla yasalaşarak yürürlüğe giren kripto yasası kapsamında planlanan sürecin kusursuz ilerlediğini belirten Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Yenilenen geçici listede kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak başvuran toplam 76 kuruluş olduğu görülüyor. Farklı pazarlarda başarıya ulaşmış, kullanıcı tabanı edinmiş ve küresel bilinirlik kazanmış borsaların Türkiye pazarına girecek olması teknolojisine, altyapısına ve kullanıcı deneyimine güvenen Gate.TR olarak bizi fazlasıyla heyecanlandırıyor. Regülasyonun rekabete etkisini görmeye başladık, ilerleyen süreçte bu rekabetin kullanıcı deneyimindeki iyileşmeyi teşvik ettiğini ve Türkiye’de kripto para bilinirliğinin daha da geniş kesimlere yaydığını göreceğiz. Türkiye’nin kriptoya açılan kapısı Gate.TR olarak yeni döneme hazırız.”