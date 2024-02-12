Bitcoin fırtına gibi esiyor. Önlenemez yükseliş

Osmancan Erok
Bitcoin fırtına gibi esiyor. Önlenemez yükseliş
Kripto para piyasaları yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. Bitcin ETF’lerine düzenli girişlerin olası kripto paralar tarafında olumlu karşılanıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bu gece 48.827 dolar seviyesine ulaşarak ekranları yeşile çevirdi.

Bitcoin’in günlük grafiğine bakıldığında bugün TSİ 12.55’te 47.900 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Altcoinler bu durumdan etkilenerek yukarı yönlü primleniyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum ise aynı saat diliminde 2.477 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Bitcoin eğer haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlarsa yedi günlük seri ile Ocak 2023'ten bu yana en uzun prim serisini kaydetmiş olacak.

Son zamanlarda Bitcoin'i yukarı yöne taşıyan ETF'lere girişler son hızıyla devam ediyor. 11 Ocak'ta işlem görmeye başlayan dokuz yeni spot Bitcoin fonu şimdiye kadar 9 milyar dolardan fazla yatırımcı girişini çekti.

Nisan ayında gerçekleşecek olan dört yıllık Bitcoin yarılanmasına ilişkin iyimserlik de kripto paraları etkisi altına alıyor.

Yarılanma, madencilerin blok zincirindeki işlemleri doğrulayan güçlü bilgisayarları çalıştırmak amacıyla aldıkları Bitcoin miktarını azaltmış oluyor. Bu olay genellikle tarihsel emsallere dayanarak fiyatlar için pozitif olarak görülüyor.

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