Bitcoin rekora doymuyor. Trump etkisi dinmedi

Bitcoin fiyatı uçtu gitti, yeni bir rekora imza attı. Bunun nedenini ise Trump Media and Technology Group'un kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak girişiminde bulunması gösterildi. İşte bu haberlerin ardında bitcoinin fiyatı 94 bin doların üzerine fırladı.

Bitcoin dün seans sonuna doğru 94.078,22 dolar kadar yükseldi ve yeni rekora imza attı. Bitcoin, bu sabah 92 bin 226 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Amerika'daki 5 kasım seçimlerinden bu yana kripto paralar, Trump'un dijital varlıklarla ilgili vaat ettiği destekle birlikte Bitcoin uçuşa geçmişti.

Kripto para piyasasının değerinin 3 trilyon doların üzerine çıktığı belirtilirken, Bitcoin ETF'si üzerinden Nasdaq'ta opsiyon ticaretinin ilk gününden yararlanan tüccarlar tarafından desteklendiğini ifade ediliyor.