Bitcoin rekora doymuyor. Trump etkisi dinmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin rekora doymuyor. Trump etkisi dinmedi

Bitcoin'den yeni rekor geldi. Lider kripto para biriminin fiyatı 94 bin doların üzerine çıktı. Trump'un sosyal medya şirketinin, kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak için görüşmelere başladığına dair iddialar Bitcoin uçtu, gitti.

Bitcoin fiyatı uçtu gitti, yeni bir rekora imza attı. Bunun nedenini ise Trump Media and Technology Group'un kripto ticaret firması Bakkt'ı satın almak girişiminde bulunması gösterildi. İşte bu haberlerin ardında bitcoinin fiyatı 94 bin doların üzerine fırladı.

Bitcoin dün seans sonuna doğru 94.078,22 dolar kadar yükseldi ve yeni rekora imza attı. Bitcoin, bu sabah 92 bin 226 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Amerika'daki 5 kasım seçimlerinden bu yana kripto paralar, Trump'un dijital varlıklarla ilgili vaat ettiği destekle birlikte Bitcoin uçuşa geçmişti.

Kripto para piyasasının değerinin 3 trilyon doların üzerine çıktığı belirtilirken, Bitcoin ETF'si üzerinden Nasdaq'ta opsiyon ticaretinin ilk gününden yararlanan tüccarlar tarafından desteklendiğini ifade ediliyor.

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