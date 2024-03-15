Bitcoin rüzgarı ters döndü. Yüzde 4,6 çakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin rüzgarı ters döndü. Yüzde 4,6 çakıldı
Hafta boyunca yükseliş trendini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,6 gerileyerek sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin, şu sıralar 67.620 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin yükseldi yükseldi 73 bin 800'e kadar dayandı ve sonunda çakıldı. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle hafta boyunca rekor tazelemişti. Ancak tarihi zirveyi gören Bitcoin tarihi zirvenin ardından bir anda çakıldı. Bitcoin, yüzde 4,6 değer kaybı yaşadı.

Haftanın son işlem gününde 67 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, saat 9.00 itibarıyla 67.620 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı desteklemişti. Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

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