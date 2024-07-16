Bitcoin uçuşa geçti. 65 bin doları aştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Bitcoin uçuşa geçti. 65 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin kuvvetlenmesi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" mesajlarıyla 65 bin doları gördü.

Kripto para piyasalarında bir süredir olan satış baskısının hafta sonundan itibaren güç kaybederek yerini yükselişe bıraktığı görülüyor.

Daha önce kripto para piyasalarına dair pozitif söylemlerde Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması risk iştahını desteklerken, Fed'in bu yıl 2 kez faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar da kripto para piyasalarında görülen yukarı yönlü hareketi destekledi.

Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri yeniden 2 trilyon doların üzerini görürken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenlemelerde rahatlama umuduyla haziran sonundan bu yana ilk defa 65 bin doları gördü.

TSİ 13.00 itibarıyla 63 bin 143 dolardan işlem gören Bitcoin'de cuma gününden beri kaydedilen değer kazancı yüzde 10'a çıkarken, analistler, söz konusu düşüşte kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı 3 bin 400 doların altında oldu. TSİ 13.000 itibarıyla Ethereum, 3 bin 393 dolar seviyesinde işlem gördü.

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