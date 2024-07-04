Bitcoin üst üste 3.günde çakıldı

ABD’deki seçim süreci Bitcoin’i en son Şubat ayında görülen seviyelere yaklaştırdı.

Ethereum’un fiyatı aynı süre içinde yüzde 4 düştü. ETH 3.225 dolar seviyesinden alıcı bulurken, Solana (SOL) yüzde 8,49 düşerek 136,15 dolar, Ripple (XRP) yüzde 4,22 düşerek 0,4591 dolar ve Dogecoin (DOGE) yüzde 5,84 düşerek 0,114 dolar oldu.

Bir yandan gözler ABD seçimlerinde… Demokratların adayı Joe Biden’a karşı kripto para piyasasını destekleyen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yarışında kimin kazanacağı ve piyasalara nasıl etki edeceği tartışılıyor.

2024 yılında Bitcoin, çeşitli faktörlerin etkisi altında hareket etti. İşte bazı önemli noktalar:

YÜKSEK NOKTALAR:

Mart 2024’te BTC, tarihsel olarak en yüksek seviyeleri aşarak 69.000 doları geçti ve hatta 73.000 dolara kadar çıktı1.

Cathie Wood gibi bazı uzmanlar, Bitcoin’in 2030’a kadar 1,48 milyon dolara ulaşabileceğini tahmin etti1.

DÜŞÜK NOKTALAR:

Ancak, Mayıs 2024’te, iki aydan uzun bir süre sonra, BTC tekrar 63.000 doların altında işlem görmeye başladı1.

Bu, Bitcoin’in hem büyük yükselişler hem de büyük düşüşler yaşayabileceğini gösteriyor.

2024’TE BEKLENTİLER:

Bitcoin’in performansı, kurumsal benimsenme, son halving etkinliği, düzenleyici değişiklikler ve makroekonomik eğilimler gibi birçok faktöre bağlı.

İKİ OLASI SENARYO VAR

BOĞA SENARYOSU

Bitcoin, yeni “inscriptions” (örneğin, BRC-20 tokenları) ile Lightning Network’ün benimsenmesini desteklerse, ödeme yöntemi olarak daha fazla kullanılabilir ve yüksek fiyat hedeflerine ulaşabilir.

AYI SENARYOSU

Düşük fiyatlar ve riskler de mümkün. Örneğin, bazı tahminler Bitcoin’in 20.000 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor