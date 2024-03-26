Bitcoin yeniden 70 bin doların üstünde

Lider kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz gün 63.774 dolar seviyesinden tepki alımı başlatmıştı. Son birkaç gün içinde 6 bin dolara yakın değer kazanan Bitcoin bu seviyeden tepki alımı başlatarak yükselişini hızlandırdı.

Dün akşam 71.200 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin bugün sabah 08.45’te 70.342 dolar seviyesinde bulunuyor. Son dokuz günün en yüksek seviyesine yükselen Bitcoin'deki artış yüzde 7,15'i buldu.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de toparlanmaların olduğu görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, geçtiğimiz gün 3.295 dolar seviyesinden tepki alımı başlatarak yükseliş trendine girdi. Ethereum dün 3.668 dolar seviyesine kadar ulaştı. Ethereum bugün TSİ 08.45’te 3.633 dolar seviyesinde yükselişini koruyor.