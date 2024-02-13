Bitcoin’de fırtına. 2 sene sonra rekor geldi

Şubat ayına pozitif başlangıç yapan kripto paralar ekranları yeşillendirerek yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin dün akşam saatlerinde 50.000 doları aşarak Aralık 2021’den beri en yüksek seviyeyi gördü.

Bitcoin bu yükselişlerini yeni güne taşıyor. Bitcoin bugün TSİ 08.25’te 50.373 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin’in günlük grafiği incelendiğinde çanak formasyonu oluşumu olduğu görülüyor.

Bitcoinle beraber altcoinler de de yükselişlerin hız kazandığı görülüyor. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 2.645 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto paraların bu yükselişinde, Bitcoin ETF’lerine ek olarak Nisan ayında yapılacak olan yarılamalarda etkili oluyor.

Dört senede bir yapılan bu yarılamalar kripto para piyasaların pozitifi etki bırakıyor.

Kripto paralarda ki bu yükselişlerin kalıcılığı da önemli. Bu yükselişlerin günlük ve haftalık olarak gerçekleşmesi, yükselişlerin kalıcılığını sağlayabilir.

Bu hafta ABD tarafında takip edilecek olan enflasyon rakamları küresel piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasalarında da ekili olabilir.