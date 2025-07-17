Bitcoin’de kararsızlık hâkim

Bitcoin, bu hafta başındaki rekor seviyelerinden geri çekilerek perşembe günü 118.000 dolar civarında yatay seyirde kaldı. Bu durgunlukta, ABD Temsilciler Meclisi’nde tartışılan kapsamlı kripto para yasa tasarısı sürecindeki belirsizlik etkili oldu. Çarşamba gecesi, yaklaşık 10 saat süren gecikmenin ardından Meclis, söz konusu yasa teklifinin tartışmaya açılmasına izin veren usul kurallarını kabul etti. Bu adım, Başkan Donald Trump’ın doğrudan müdahalesiyle şekillenen yoğun müzakerelerin ardından geldi.

Ancak tasarının nihai onayı konusunda hâlâ ciddi belirsizlikler bulunuyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki ılımlı üyelerin ve bazı kilit komite başkanlarının son anda yapılan değişikliklere tepki göstermesi, sürecin geleceğini gölgeledi. Bu durum, yatırımcılar arasında temkinli bir duruşa neden olurken, Bitcoin’in yön bulamamasını da açıklıyor.

Kripto düzenlemeleri zora girdi: ABD Kongresi'ndeki oylama tehir edildi

GENİŞ ETKİLERİ OLABİLİR

Eğer yasa tasarısı kabul edilirse, kripto paraların ABD’de daha yaygın ve güvenli kullanımının önü açılabilir. Bunun yanı sıra, şirketlerin dijital varlıkları daha kolay şekilde bilanço kalemine eklemesi mümkün hale gelirken, kurumsal yatırımcıların da bu alana daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle finans ve teknoloji şirketleri açısından, yasal zeminin netleşmesi önemli bir eşik olacak.

Mevzuatın kapsadığı alanlar arasında stablecoin düzenlemeleri, merkeziyetsiz finans protokollerinin hukuki statüsü ve dijital varlıkların vergilendirilmesi gibi başlıklar yer alıyor. Bu unsurların tamamı, sadece bireysel yatırımcılar için değil, küresel finans piyasaları açısından da önem taşıyor.

EKONOMİK VERİLER DE ETKİLİ

Bitcoin piyasasını etkileyen bir diğer unsur ise, ABD’den gelen ekonomik veriler oldu. Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi sabit kaldı ve beklentileri boşa çıkardı. Bu veri, tüketici fiyat endeksindeki artışla çeliştiği için, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Tarihsel olarak, faizlerin düşmesi dijital varlıklar açısından olumlu bir ortam yaratıyor çünkü yatırımcılar alternatif varlıklara yönelme eğiliminde oluyor.

Bu çerçevede, kripto piyasalarında kısa vadede yönsüzlük devam etse de, düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte Bitcoin'in yeniden ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle kurumsal aktörlerin yasalarla korunacağı bir yapı, piyasaya yeni bir soluk getirebilir.