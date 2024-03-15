Bitcoin’de zirve sonrası sert düşüş

Lider kripto para birimi Bitcoin'de ETF iyimserliği yerini sert düşüşe bıraktı.

Kripto para piyasaları tarafında, spot Bitcoin Borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin sürmeye devam etmesiyle etmesiyle Bitcoin Perşembe günü 73 bin 798 dolara çıkarak rekor tazelemişti.

Bitcoin, hafta boyunca rekor tazelemesine rağmen haftanın son işlem gününde yüzde 4,6’lık sert düşüşle 68 bin dolara kadar düştü.

Dünyanın büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici para politikasına yöneleceğine faiz beklentiler de hafta boyunca Bitcoin'deki artışa destek vermişti.

Hem Bitcoin hem de Ether, BNB ve Solana gibi en iyi 100 token'ın göstergesi bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 60 artış kaydetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 ocakta onay vermişti.

Diğer yandan Bitcoin’i yasa para birimi olarak ilk kez kabul eden ülke El Salvador’un

başkanından da konuya ilişki bir açıklama geldi. Başkan Nayib Bukele El Salvador'un Bitcoin varlıklarının "büyük bir kısmını" Orta Amerika ülkesinin topraklarındaki fiziksel bir kasada saklanacak çevrimdışı bir cihaza aktaracağını belirtti.