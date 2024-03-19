Bitcoin’in rüzgarı söndü

Büşra Kapan
Bitcoin’in rüzgarı söndü
Kripto para piyasalarındaki yükseliş rallisi bir miktar dizginlendi.

Bugün yaşanan önemli bir piyasa hareketiyle Bitcoin keskin bir düşüş yaşayarak yüzde 6’ya yakın gerileme gösterdi. Bitcoin’deki bu hareket, son iki hafta içinde bir günde yaşanan en büyük düşüşü sergiledi.
Kripto varlık yöneticisi Grayscale’in spot Bitcoin, ETF fonundan 18 Mart’ta 640 milyon dolardan fazla Bitcoin çıkışı yaşandı bu durum kripto paraların düşüşünü etkileyen faktörlerden olduğu düşünülüyor.
Bu durum 11 Ocak’ta spot ETF fonuna dönüştürülmesinden bu yana fonun en büyük çıkış günü oldu.
Lider kripto para birimi Bitcoin 11.50’de 63.393 dolar seviyesinde bulunuyor. Bitcoin’in 4 saatlik grafiği incelendiğinde, ufak çanak oluşumu görülmekte. Kripto para, 65.628 kritik eşiği kırarak satıcılı seyir sergiledi. Bitcoin için bir diğer kritik destek bölgesi 61.615 dolar seviyesi.

btcgrafik4s.jpgBitcoin’le beraber altcoinlerde de düşüşler görülüyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum, aynı saat diliminde 3.247 dolar seviyesinde bulunuyor. Ethereum'un 3.411 dolar seviyesinden gevşeme yaşadığı görülüyor. Kripto para bu satıcılı seyrini derinleştirerek yeni güne taşıdı.

ethgrafik.jpgKüresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik gelişmeler kripto para piyasaları tarafında da etkili olabiliyor. Yarın ABD tarafında açıklanacak olan Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar piyasalarda volatilite oluşturabilir.

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