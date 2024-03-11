Bitget cinsiyet eşitliği için çalışmaya devam ediyor

Blokzincir alanında en fazla kadın yöneticinin olduğu dünyanın lider kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget, kadınlar, finansal özgürlük ve blokzincir alanında cinsiyet eşitliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitget yalnızca üst düzey çalışan kadın sayısı ile değil aynı zamanda tüm kadın kullanıcı ve girişimcileri desteklemek için de önemli projeler geliştiriyor. Elçi programları, mentorluk ve katkılarının değer gördüğü ve büyümelerinin desteklendiği bir ortam yaratmayı amaçlayan Bitget, bu sistem içinde kadınları güçlendirme konusundaki kararlılığını her geçen gün yeni adımlarla ortaya koymak için çalışıyor.

Bitget Genel Müdürü Gracy Chen, kadınları odağına alan bu çalışmalar ile ilgili konuştu:

“Bitget'in Blockchain4Her adını verdiğimiz 10 milyon dolarlık bütçesi olan girişimiyle, blockchain alanında kadın girişimcileri desteklemek için eğitim ve finansman araçları sağlıyoruz. Bu program sadece finansal destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kuluçka, mentorluk ve kadınların inovasyonlarını sergilemeleri için platformlar da sunuyor. Blockchain öğrenimini hızlandırıyor, kadınlara yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve blockchain finansman alanında bulduğumuz cinsiyet eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz kadınların eşit şekilde temsil edildiği ve yatırım yapmaktan WEB3'te liderlik pozisyonlarına ulaşmaya kadar her alanda aktif olarak yer aldığı bir geleceğe ulaşmak.

Bu alanlara odaklanarak, kadınların katkılarının tanındığı ve değer gördüğü, bir bütün olarak kripto alanı için yenilik ve başarı sağlayan daha kapsayıcı ve çeşitli bir kripto endüstrisi yaratabileceğimize inanıyorum.”

————————

Bitget Hakkında

2018 yılında kurulan Bitget, dünyanın önde gelen kripto para borsası ve Web3 şirketidir. 100'den fazla ülke ve bölgede 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Bitget borsası, öncü Copy Trade özelliği ve diğer işlem çözümleriyle kullanıcıların daha akıllı işlemler yapmalarına yardımcı olmayı taahhüt eder. Eskiden BitKeep olarak bilinen Bitget Wallet, cüzdan işlevselliği, swap, NFT Pazar Yeri, DApp tarayıcısı ve daha fazlasını içeren bir dizi kapsamlı Web3 çözümü ve özelliği sunan dünya standartlarında çok zincirli bir kripto cüzdanıdır. Bitget, efsanevi Arjantinli futbolcu Lionel Messi ve resmi eSpor etkinlikleri organizatörü PGL de dahil olmak üzere güvenilir ortaklarla yaptığı iş birlikleri aracılığıyla bireylere kriptoyu benimsemeleri için ilham veriyor.