Bitget Gracy Chen'i CEO olarak atadı

Haziran 2022'de Bitget'e, şirketin ilk Genel Müdürü olarak katılan Gracy Chen, Bitget'in büyüme stratejilerine liderlik etti. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, çok uluslu merkeziyetsiz ekipleri yönetme ve onlara ilham verme konusundaki olağanüstü yeteneği, hızlı tempolu ve son derece rekabetçi kripto para birimi ortamında yol almada etkili oldu. En önemli başarılarından biri, efsanevi futbolcu Leo Messi ile ortaklık kurarak Bitget'in kullanıcı tabanını dört katına çıkaran stratejiye liderlik etmesi ve güçlü bir küresel ortaklık ağı kurması oldu. Bu, Bitget'in ilk beş kripto borsası ve Web3 platformu olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Gracy Chen, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bitget'te CEO rolünü almaktan büyük onur duyuyorum. Geçtiğimiz altı yıl boyunca, inşa ettiğimiz sağlam temel ve yanımdaki inanılmaz ekiple Bitget lider bir kripto platformuna dönüştü. Ürün tekliflerinde sürekli yenilikler yaparak ve 25 milyon kullanıcımız için değer yaratarak Bitget, ilk 5 vadeli işlem platformu ve ilk 10 spot işlem platformu arasına girdi. Dijital finansın geleceğini güçlendiren, inovasyonun öncüsü olan bu sektörü şekillendirmenin bir parçası olmaya devam etmek heyecan verici. Böylesine dinamik bir gruba liderlik etmek benim için bir ayrıcalık ve küresel genişlememizi yeni zirvelere taşımak için sabırsızlanıyorum!"

BLOCKCHAIN4YOUTH PROJESİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

Bitget'te iki Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimine liderlik eden Chen, daha çeşitli ve kapsayıcı bir kripto endüstrisini savunuyor. Bu doğrultuda , genç nesle kripto ve blok zincirini benimsemeleri için ilham vererek Web3'ün benimsenmesini sağlamayı amaçlayan #Blockchain4Youth kampanyasının Mayıs 2023'te başlatılmasına öncülük etti. 50'den fazla eğitim kurumuyla ortaklık kurdu ve sadece bir yıl içinde 6.000'den fazla genç yeteneğe katkı sağladı. Chen’in en önemli amaçlarından biri de Bitget'in #Blockchain4Her girişiminin önemli bir öncüsü olarak, sürdürülebilir bir gelecek için vizyonu, kapsayıcılığı ve cinsiyet çeşitliliğini blok zinciri endüstrisine entegre etmek ve kadınların bu dönüştürücü sektörde eşit fırsatlara ve temsiliyete sahip olmasını sağlamak.

Gracy Chen, Bitget'teki sorumluluklarının ötesinde, proaktif olarak kripto para alanına katkıda bulunmak için fırsatları değerlendirmenin önemine inanıyor. Bu amaçla Chen, bugüne kadar. Forbes ve Cointelegraph gibi önemli yayınlarda köşe yazarı olarak, blok zincirini kamuoyuna tanıtmak için 50'den fazla makale yayınladı. Kendisi aynı zamanda Hollywood yapımcıları tarafından ortaklaşa yaratılan ilk reality kripto TV programı Killer Whales'ın jüri üyesi. Program, gelecek vaat eden Web 3 projelerini keşfetmeyi ve onları gerçek hayatta etki yaratmaları için güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katkıları, 2015 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından Küresel Şekillendirici olarak tanınmasını sağladı ve 2023 yılında Forbes İş Konseyi'ne seçildi.

Gracy Chen, Singapur Ulusal Üniversitesi'nden (NUS) lisans ve Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) MBA derecesine sahiptir.