Bitget ile LALIGA'dan işbirliği

Kripto varlık platformu ve Web3 şirketi Bitget ile futbol ligi LALIGA resmi kripto ortaklığı kurdu. İş birliği, Singapur'daki Token2049'da açıklandı. Bitget ve LALIGA arasındaki iş birliği, gelişmekte olan pazarlarda kripto ve Web3 teknolojilerinin benimsenmesini hedefleyerek kripto para endüstrisi ve sporun kesişimini keşfetmeyi amaçlıyor.

Konu hakkında konuşan LALIGA Başkanı Javier Tebas, "Son on yılda dijitalleşme ve inovasyon LALIGA'nın öncelikleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon, teknolojiye vurgu yapan New Era çatısı altında bunu bir öncelik haline getirdik ve bu konuda öncü olmakta kararlıyız" dedi.

'ANLAŞMA ORTAK DEĞERLERİMİZİ VURGULAMAMIZA YARDIMCI OLUYOR'

LALIGA Uluslararası Direktörü Octavi Anoro, "Bu anlaşma LALIGA'nın uluslararası genişlemesi Asya, Türkiye ve Latin Amerika gibi bölgelerin stratejik önemini gösteriyor. LALIGA'nın dünyanın her yerinde hayranları olduğunu ve bu hayranların inovasyon konusunda en ileri noktada olduğunu biliyoruz. Anlaşma, stratejik pazarlarda bu tür bir kitleye yakınlaşmamıza ve ortak değerlerimizi vurgulamamıza yardımcı oluyor" diye konuştu.

'1 MİLYAR İNSANIN KRİPTO DENEYİMİNİ GELİŞTİRECEK'

Bitget CEO'su Gracy Chen, "LALIGA'nın fütüristik yaklaşımı, Bitget'in kripto bilincini yayma ve dünya çapında kriptoya güvenli erişim sağlama vizyonuyla uyumlu olacak. Spor dünyası dijital inovasyonu benimsemeye devam ettikçe, kripto, blok zinciri ve gelişmekte olan teknolojiler bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası haline geliyor. LALIGA ile ortaklık kurmak, sporda kriptonun büyümesini hızlandırmamıza olanak tanıyarak hem taraftarlar hem de sporcular için yeni fırsatlar sunacak. LALIGA'nın spor anlayışı, "Make It Count" felsefemizin azim ve pozitif tutkuyla mükemmelliğe ulaşma temelleriyle örtüşüyor. Bu iş birliğinin, gelişmekte olan pazarlarda Web3'ün daha geniş çapta benimsenmesi için bir yol oluştururken, bir milyardan fazla insanın kripto deneyimini geliştireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.