Bitki çaylarını yanlış tüketmeyin çok zararlı

Bitki çaylarının yanlış tüketildiğinde ciddi zararları olduğunu biliyor muydunuz? İşte o sorunun yanıtı...

Ülkemizde en çok ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta, biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri çayları tüketiliyor. Pek çoğumuz bunun şifa kaynağı olarak akıllarına kazımış durumda. Ancak yanlış kullanıldıklarında ciddi tehlikelere yol açıyor.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, AA muhabirine, doğru tüketilmeyen bitkilerin insan sağlığına nasıl zararlı olduğunu anlattı. İşte o bilgiler:

" Bitki çayları da ilaçlar kadar dikkatli kullanılmalı. Bir çok kişi internet üzerinden aldığı bitki çaylarını kullanıyor ve gerçekten yararlı mı zararlı mı bilmeden tüketiyorlar. Tüketilecek dozajı bile bilmiyorlar. Örneğin hamileler ada çayını kullanmamalı. Çünkü hormon seviyelerinde değişikliklere yol açıyor. Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi hastalıklara yakalananların ve bu nedenle ilaç kullananların bitki çaylarını kullanırken kesinlikle doktora başvurmaları gerekiyor.

Komşudan ilaç alma geleneği bu kez de komşudan bitki çayı alma yönüne evrildi. Özellikle kurutulmuş bitkileri kullanırken iki kez düşünmemizde yarar vardır ve kesinlikle aromaterapistlerden ve fitoterapistlerden ya da diyetisyenlerden fikir alınmalıdır.”

AA