Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan oldu.
Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesiyle Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi trafiğe kapandı.
Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.
Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saatlik çalışmayla temizlenmesinden sonra Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.