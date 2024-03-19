Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan oldu.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesiyle Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi trafiğe kapandı.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

​​​​​​​

Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saatlik çalışmayla temizlenmesinden sonra Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.