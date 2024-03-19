Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan

Kaynak: AA
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan oldu.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesiyle Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi trafiğe kapandı.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

aa-20240319-34030495-34030494-bitlisbaykan-kara-yolunda-heyelan-meydana-geldi.jpg​​​​​​​

Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saatlik çalışmayla temizlenmesinden sonra Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

Son Haberler
Resim Gazete'de yayımlandı! Hatay’da kuruldu Gündem
Resim Gazete'de yayımlandı! Hatay’da kuruldu
Sadece Fenerbahçe değil tüm takımlar ligden çekilmeli. Sedat Kaya yazdı Spor
Sadece Fenerbahçe değil tüm takımlar ligden çekilmeli. Sedat Kaya yazdı
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan açıkladı Gündem
SGK 47 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan açıkladı
Kazan karası otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri... Şifalı Bitkiler
Kazan karası otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı Gündem
Köylü o bölgeye akın etti. 9 ay sonra yeniden ortaya çıktı
İsmail Kartal derbi sonrası Fatih Terim'i gösterdi Spor
İsmail Kartal derbi sonrası Fatih Terim'i gösterdi
Türkiye yatırım beklerken Sisi'ye para yağdı Dünya
Türkiye yatırım beklerken Sisi'ye para yağdı