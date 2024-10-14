Bitlis Tatvan'da Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Kalderası, sonbahar mevsiminde büyüleyici bir güzellik sunuyor. Yaz boyunca doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbeden kaldera, sonbaharda altın sarısına dönüşen yapraklarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Havadan çekilen görüntüler, kalderanın kartpostallık manzarasını gözler önüne seriyor.

Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 metre rakımlı Nemrut Krater Gölü, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

Bölgeye özgü bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik sunan kaldera, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle de misafirlerine görsel bir şölen yaşatıyor. Kalderanın iç kısımlarına doğru ilerledikçe bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı, göllerle birleşerek muhteşem bir manzara oluşturuyor.

Sarı ve kızıl tonların birçok rengini barındıran Nemrut Kalderası, şu günlerde ziyaretçiler için adeta doğal bir fotoğraf stüdyosuna dönüşmüş durumda.