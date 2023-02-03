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Bitlis’te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te günlerdir etkisini arttırarak yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, 162 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:42
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Bitlis’te 162 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te 162 köy yolu ulaşıma kapandı
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İHA'nın haberine göre, Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis’e yağan kar kalınlığı yaklaşık 2 metre olarak ölçülürken, 162 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. 

Kurtkan, kapalı 162 köy yolunun açılması için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak, yolları açık tutmak için çalışıyor. 

55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmaları için yağış öncesi yaptığı plan dâhilinde il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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