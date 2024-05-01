İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da 70 milyon TL’ye satılan bir daire herkesi şok etti
İstanbul Seyrantepe’de Galatasaray stadının yanı başındaki projede 70 milyon TL'ye satılan ev sosyal medyada gündem oldu.

Konut fiyatlarındaki artış tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi dönemi ile başlayan konut satışları ve kiralarındaki artış son dönemlerde daha da ivme kazandı. Milyonlarca liraya satılan evlere ulaşmak artık hayallerde kaldı.

Türkiye genelinde konut satışları martta bir 2023’ün aynı dönemine oranla azalışla 105 bin 394 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, konut satışlarının %18,1'lik payıyla İstanbul2da görüldü.

Konut satışlarındaki azalış her geçen devam ediyor. Vatandaş temel gıdadan korunmaya kadar her yaşam noktasında zorluk çekiyor. Yaşamın temelini oluşturan temel gıda ve ev ihtiyacı artık Türkiye’de erişilmesi mücadele gerektiren unsurlar arasında yer aldı.

Ev satın almak şurada kalsın, vatandaş kirasını bile ödemekte zorluk çekiyor. Çünkü artık kira fiyatları maaşların üzerinde seyrediyor.

BU EV YOK ARTIK DEDİRTTİ

Ekonomik kriz böyle çözülmez halde olurken, sosyal medya 70 milyona satılan ev görenleri şaşkına çevirdi.

Evi cazip gösteren gerekçeler arasında ise Galatasaray'ın maçlarını neredeyse evden canlı izlenebileceği söz konusu daire 48. katta yer aldığı 9+2 penthouse olan dairenin 360 derece İstanbul manzaralı olduğu belirtildi.

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