Bitlis’te beyaz esaret: Kar yağışı hayatı felç etti

Kaynak: İHA
Bitlis’te beyaz esaret: Kar yağışı hayatı felç etti
Bitlis’te önceki gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kent merkezi ve köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kapanan 266 köy yolunun 213'ü ulaşıma açıldı.

Bitlis İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için seferber oldu. Ekipler, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün itibari ile kapanan 266 köy yolundan 213’ünü açtıklarını söyledi. Kurtkan, 53 kapalı köy yolunun kaldığını ve bu yolların da 7/24 esasına göre çalışarak açacaklarını belirtti.

Bitlis, kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye’de en fazla kar yağışı alan illerin başında geliyor. Meteoroloji verilerine göre, Bitlis merkezde kar kalınlığı 1, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1,5 metre olarak ölçüldü.

Bu rakamlar, Bitlis’in kar yağışı bakımından Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Örneğin, aynı tarihlerde Ankara’da kar kalınlığı 15, İstanbul’da ise 5 santimetre olarak kaydedildi.

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