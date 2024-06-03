Bitlis'te gösteri yürüyüşleri 10 gün yasaklandı

Valilik tarafından yapılan duyuruda, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyada yapılan çağrılar üzerine, Bitlis'te de benzer protesto eylemlerinin gerçekleşebileceği değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis il sınırları içerisinde, bugün saat 17.00'den itibaren 12 Haziran saat 23.59'a kadar sürecek olan on günlük periyotta, Valilik ve Kaymakamlık izni olmadıkça, her türlü gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket, çadır ve stant kurma, imza kampanyası, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtımı gibi protesto eylemleri 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri gereği yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, belirtilen süre zarfında Bitlis'e girişler ve çıkışlar üzerindeki kısıtlamaların, kanunsuz eylem ve etkinliklerin önüne geçmek amacıyla uygulanacağı kaydedildi.