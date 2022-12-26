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Kablo hırsızlarına dronlu operasyon

Bitlis'te toprak altındaki kabloları ve elektrik trafosu malzemelerini çalan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:38
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Bitlis'te kablo hırsızlarına dronlu operasyon

Kablo hırsızlarına dronlu operasyon
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İHA'da yer alan habere göre, kendilerine iş makineleriyle "görevli süsü" veren şüpheliler Emniyet’in "Drone kamerasıyla" saniye saniye takip edildi.

Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce, teknik takipli projeli dosya neticesinde 22 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 31 şüpheli yakalanmıştır. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ve 4 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Takip sürecinde 6 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 15 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 10 şüpheli ise 26 Aralık 2022 tarihinde mahkemeye sevk edilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir.” denildi.

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