Bitlis'te kapalı köy yolu kalmadı

Şehir merkezi ve ilçelerinde geçen hafta başlayan ve hafta başına kadar devam eden kar yağışıyla 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için 10 ayrı şantiyedeki 60 iş makinesi, 80 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışından dolayı Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından köy yollarında karla mücadele çalışması aralıksız devam etmektedir. Bugün de son olarak kapalı bulunan Hizan Karlıtepe köyü yolunda yol açma çalışmaları başlatıldı. Karlıtepe köyü yolunda 23 iş makinesi 5 personelle karla mücadele çalışması sürdürülmektedir. Yer yer kar kalınlığı 2,5-3 metreyi bulmaktadır. Gün içerisinde yolumuzu açık hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.



