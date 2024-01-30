Bitlis’te kar esareti! Ekipler seferber oldu...

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyları da 2-3 metreye ulaşırken, kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Kentte ekipler, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.
Belediye ekipleri, iş makinelerinin giremediği ara sokaklar ve merdivenlerde insan gücüyle karla mücadelesine devam ediyor.
Yol kenarlarındaki kar birikintilerinin boyu ise yaklaşık 5 metreye vardı.