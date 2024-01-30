Bitlis’te kar esareti! Ekipler seferber oldu...

Kaynak: İHA
Bitlis’te kar esareti! Ekipler seferber oldu...
Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı ve eksi 7 dereceye kadar düşen hava sıcakları sonrası, çatılardaki buz sarkıtları da tehlikeli olmaya başladı.

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyları da 2-3 metreye ulaşırken, kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kentte ekipler, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, iş makinelerinin giremediği ara sokaklar ve merdivenlerde insan gücüyle karla mücadelesine devam ediyor.

Yol kenarlarındaki kar birikintilerinin boyu ise yaklaşık 5 metreye vardı.

aw130948-01.jpgaw130948-02.jpgaw130948-04.jpgaw130948-03.jpgaw130948-05.jpgaw130948-06.jpg

Son Haberler
Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdü Gündem
Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdü
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Keçiörengücü'nden iki imza birden Spor
Keçiörengücü'nden iki imza birden
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını yaptı Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını yaptı
Euro Bölgesi kritik eşikten döndü Ekonomi
Euro Bölgesi kritik eşikten döndü
Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu Gündem
Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu
Sinsice ilerliyor aniden öldürüyor. Salgın gibi yayılıyor Sağlık
Sinsice ilerliyor aniden öldürüyor. Salgın gibi yayılıyor