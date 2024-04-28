Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye binlerce lira ceza

Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan bu çalışmalar kapsamında Adilcevaz ilçesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Aygır köyü mevkiinde kafes avcılığı yaptıkları öğrenilen 2 şahsın kullandığı araçta arama yapıldı.

Başlatılan aramada 8 keklik, 5 adet tahta kafes ve 4 adet kıl tuzak ve bir adet gizlenme örtüsü yakalanırken, 2 şahıs hakkında 51 bin lira idari para cezası ve 12 bin TL tazminat cezası uygulandı.

8 keklik sağlık kontrollerin sonunda doğaya salımı yapılırken, ele geçirilen kafesler ve tuzaklar imha edildi.